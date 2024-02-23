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19:39, 23 февраля 2024Культура

Названа дата выхода нового сериала «Гарри Поттер»

IGN: сериал «Гарри Поттер» выйдет в 2026 году

Кадр: фильм «Гарри Поттер и Тайная комната»

Новый сериал «Гарри Поттер» выйдет на стриминговом сервисе Max в 2026 году. Дату старта многосерийного проекта назвал портал IGN.

Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заявил, что сериал выйдет в запланированный срок при условии, что производство пройдет без проблем. Он отметил, что команду проекта не смущает успех предыдущей экранизации Гарри Поттера. «Мы провели время с Джоан Роулинг и ее командой. Обе стороны в восторге от возможности возродить франшизу», — рассказал Заслав.

Ранее в Британии фаната фильмов о Гарри Поттере приняли за преступника из-за волшебной палочки. Очевидцы решили, что мужчина носит в руках большой нож и вызвали сотрудников полиции, которые обнаружили ошибку после прибытия на место.

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