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16:24, 13 февраля 2024Культура

Фанат Гарри Поттера напугал постояльцев отеля волшебной палочкой

Постояльцы отеля приняли фаната Гарри Поттера за преступника

Кадр: фильм «Гарри Поттер и философский камень»

В Британии фаната фильмов о Гарри Поттере приняли за преступника из-за волшебной палочки. Об этом пишет The Guardian.

Правоохранителям поступило сообщение о мужчине с большим ножом, который находится в отеле. Несколько офицеров прибыли на место происшествия и обнаружили, что оружие на самом деле было палочкой, которую носил фанат Гарри Поттера. «После расследования мы быстро установили, что это был фанат Гарри Поттера с палочкой. К счастью, никто из постояльцев не пострадал, и не было обнаружено никаких следов Волан-де-Морта», — говорится в сообщении полиции.

Ранее актер Гари Олдман, который сыграл роль Сириуса Блэка — крестного мальчика-волшебника Гарри Поттера в серии фильмов, назвал свою работу в проекте посредственной.

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      Варвара Кошечкина
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