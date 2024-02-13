Фанат Гарри Поттера напугал постояльцев отеля волшебной палочкой

Постояльцы отеля приняли фаната Гарри Поттера за преступника

В Британии фаната фильмов о Гарри Поттере приняли за преступника из-за волшебной палочки. Об этом пишет The Guardian.

Правоохранителям поступило сообщение о мужчине с большим ножом, который находится в отеле. Несколько офицеров прибыли на место происшествия и обнаружили, что оружие на самом деле было палочкой, которую носил фанат Гарри Поттера. «После расследования мы быстро установили, что это был фанат Гарри Поттера с палочкой. К счастью, никто из постояльцев не пострадал, и не было обнаружено никаких следов Волан-де-Морта», — говорится в сообщении полиции.

Ранее актер Гари Олдман, который сыграл роль Сириуса Блэка — крестного мальчика-волшебника Гарри Поттера в серии фильмов, назвал свою работу в проекте посредственной.