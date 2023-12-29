Звезда «Гарри Поттера» назвал свою работу в фильме посредственной

Актер Гари Олдман раскритиковал свою работу в «Гарри Поттере»

Актер Гари Олдман, который сыграл роль Сириуса Блэка — крестного мальчика-волшебника Гарри Поттера в серии фильмов назвал свою работу в проекте посредственной. Его слова приводит Metro.

По словам актера, он не очень гордится своей игрой в фильме. «Я думаю, что моя работа здесь посредственная», — признался обладатель «Оскара», добавил, что ему хотелось бы последовать примеру британского актера Алана Рикмана, который сыграл профессора Северуса Снейпа.

Отмечается, что Рикман предварительно прочитал книги писательницы Джоан Роулинг, на которых были основаны фильмы, что, по мнению Олдмана, привело к лучшему изображению персонажа. «Может быть, если бы я читал книги, как Алан, если бы я был на шаг впереди, если бы я знал, что будет дальше, я, честно говоря, думаю, что сыграл бы по-другому», — подчеркнул он.

Ранее актриса Саманта Клинч, сыгравшая Элоизу Миджен в серии фильмов о Гарри Поттере, поделилась подробностями съемок в проекте.