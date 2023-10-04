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13:29, 4 октября 2023Культура

Актриса из «Гарри Поттера» рассказала о низких зарплатах на съемках проекта

Актриса из «Гарри Поттера» рассказала о строгих наказаниях за кражи на съемках

Фото: @samanthaclinch

Актриса Саманта Клинч, сыгравшая Элоизу Миджен в серии фильмов о Гарри Поттере, поделилась подробностями съемок в проекте. Ее слова цитирует Screenrant.

По словам Клинч, которая снялась в двух частях франшизы, фильмах «Гарри Поттер и узник Азкабана» и «Гарри Поттер и Кубок огня», артистам массовых сцен платили низкие зарплаты. За 12 часов работы на одной смене дети-актеры получали по 35 фунтов (примерно 1800 рублей на 2004 год).

Помимо этого, съемочная команда строго наказывала за воровство на площадке. «Если тебя поймают с вилкой — тебя уволят. [Один] мальчик положил вилку в карман и больше не вернулся», — рассказала артистка, добавив, что еда на длинных столах магической школы Хогвартс была настоящей.

Саманта Клинч отметила, что несмотря на это, съемки в «Гарри Поттере» были одним из лучших периодов ее жизни.

Ранее стало известно, что 32-летняя британская актриса Бонни Райт, сыгравшая Джинни Уизли в серии фильмов «Гарри Поттер», впервые стала матерью.

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    Анастасия Астахова
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