Актриса из «Гарри Поттера» рассказала о низких зарплатах на съемках проекта

Актриса из «Гарри Поттера» рассказала о строгих наказаниях за кражи на съемках

Актриса Саманта Клинч, сыгравшая Элоизу Миджен в серии фильмов о Гарри Поттере, поделилась подробностями съемок в проекте. Ее слова цитирует Screenrant.

По словам Клинч, которая снялась в двух частях франшизы, фильмах «Гарри Поттер и узник Азкабана» и «Гарри Поттер и Кубок огня», артистам массовых сцен платили низкие зарплаты. За 12 часов работы на одной смене дети-актеры получали по 35 фунтов (примерно 1800 рублей на 2004 год).

Помимо этого, съемочная команда строго наказывала за воровство на площадке. «Если тебя поймают с вилкой — тебя уволят. [Один] мальчик положил вилку в карман и больше не вернулся», — рассказала артистка, добавив, что еда на длинных столах магической школы Хогвартс была настоящей.

Саманта Клинч отметила, что несмотря на это, съемки в «Гарри Поттере» были одним из лучших периодов ее жизни.

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