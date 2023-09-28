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10:22, 28 сентября 2023Культура

Звезда «Гарри Поттера» Бонни Райт родила первенца

Сыгравшая Джинни Уизли в «Гарри Поттере» Бонни Райт родила первенца

Фото: Dennis Van Tine / Globallookpress.com

32-летняя британская актриса Бонни Райт, сыгравшая Джинни Уизли в серии фильмов «Гарри Поттер», впервые стала матерью. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка опубликовала фотографию новорожденной дочери, которую Райт и ее супруг Эндрю Локо назвали Элио Оушен.

Звезда «Гарри Поттера» рассказала, что ребенок появился на свет 19 сентября. Она добавила, что рожала в стенах своего дома.

«Мы все здоровы и счастливы. Мы с Эндрю так любим наше солнышко», — написала актриса.

Бонни Райт и Эндрю Локо сыграли свадьбу весной 2022 года. Через год стало известно, что артистка ждет первенца. Райт опубликовала в соцсетях фотографию вместе с мужем Эндрю Лококо, на которой видно, что она находится в положении.

В апреле этого года сообщалось, что английский актер и звезда серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом.

Ранее российская актриса и звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова родила четвертого ребенка.

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    Анастасия Астахова
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