Звезда «Гарри Поттера» впервые станет матерью

Британская актриса из «Гарри Поттера» Бонни Райт рассказала, что ждет ребенка

32-летняя британская актриса Бонни Райт, сыгравшая Джинни Уизли в серии фильмов «Гарри Поттер», впервые станет матерью. О том, что артистка ждет первенца, она рассказала в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Райт опубликовала фотографию вместе с мужем Эндрю Лококо, на которой видно, что она находится в положении. «У нас будет ребенок! Мы так рады разделить с ними этот прекрасный мир. Какое удивительное и волнующее путешествие — беременность. Это трансформация, которая позволяет создать место для новой жизни», — пишет она под снимком.

Супруги признались, что с нетерпением ждут встречи с первенцем и хотят стать родителями. Множество пользователей поспешили поздравить Райт и Лококо. Среди них оказался и Джеймс Фелпс, сыгравший в «Гарри Поттере» Фреда Уизли, брата Джинни.

Ранее сообщалось, что 33-летний английский актер и звезда серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом. Фотографы заметили артиста на прогулке с ребенком в коляске.

