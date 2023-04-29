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11:10, 29 апреля 2023Культура

Звезда «Гарри Поттера» впервые станет матерью

Британская актриса из «Гарри Поттера» Бонни Райт рассказала, что ждет ребенка

Фото: Sean Zanni / Getty Images for Prada

32-летняя британская актриса Бонни Райт, сыгравшая Джинни Уизли в серии фильмов «Гарри Поттер», впервые станет матерью. О том, что артистка ждет первенца, она рассказала в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Райт опубликовала фотографию вместе с мужем Эндрю Лококо, на которой видно, что она находится в положении. «У нас будет ребенок! Мы так рады разделить с ними этот прекрасный мир. Какое удивительное и волнующее путешествие — беременность. Это трансформация, которая позволяет создать место для новой жизни», — пишет она под снимком.

Супруги признались, что с нетерпением ждут встречи с первенцем и хотят стать родителями. Множество пользователей поспешили поздравить Райт и Лококо. Среди них оказался и Джеймс Фелпс, сыгравший в «Гарри Поттере» Фреда Уизли, брата Джинни.

Ранее сообщалось, что 33-летний английский актер и звезда серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом. Фотографы заметили артиста на прогулке с ребенком в коляске.

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Алиса Удовик
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