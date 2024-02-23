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12:35, 23 февраля 2024Силовые структуры

Неизвестные подожгли дом участника СВО

Неизвестные подожгли дом участника СВО снайпера Берича
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Неизвестные подожгли дом сербского снайпера Деяна Берича с позывным Деки, который принимал участие в боевых действиях в Донецкой народной республике (ДНР). О происшествии сообщает РЕН ТВ.

Во время поджога участника специальной военной операции (СВО) и его супруги не было дома. В здании находился друг семьи Леша, который услышал звук разбитых стекол. Зайдя в комнату, он обнаружил охваченные огнем кровать, занавески и натяжной потолок. По словам соседей, загорелся также гостевой дом.

Мужчина вынес из здания двух котов и некоторые вещи, после чего сам покинул постройку. Основной дом и коттедж для гостей полностью сгорели. Было возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, поджог был устроен с помощью коктейля Молотова.

Ранее сообщалось, что мать участника СВО из Нижнего Новгорода с тремя несовершеннолетними детьми собрались выгнать из квартиры за долги.

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      Александра Качан
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