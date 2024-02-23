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04:30, 23 февраля 2024Наука и техника

Обнаружены необычные осадки от ядерных взрывов

Earth and Planetary Science Letters: обнаружены конденсаты от взрыва в Хиросиме

Изображение: Asset et al, 2024 / phys.org

Ученые обнаружили новый тип радиоактивных осадков, оставшихся после взрыва ядерной бомбы над Хиросимой, которые напоминают первые твердые тела, образовавшиеся в Солнечной системе. Результаты исследования опубликованы в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Необычный тип осадков, состоящих из испаренных материалов бомбы, изначально был обнаружен в Хиросимском заливе. Анализ показал, что основным механизмом их появления была быстрая конденсация за 1,5-5,5 секунды внутри ядерного огненного шара при температуре 3200-1000 кельвинов. Подобным образом в протопланетном облаке образовывались конденсаты, богатые кальцием и алюминием, в результате испарения межзвездной пыли.

Были определены четыре типа стекол в 94 образцах осадков: мелилитовые (с низким содержанием кремнезема, высоким содержанием оксида кальция и высоким содержанием оксида магния), анортозитовые (с высоким содержанием оксида алюминия и железа), натровая известь (богатая кремнеземом и оксидом натрия) и кремнезем. Они сформировались в результате взрыва на высоте 580 метров над городом с образованием огненного шара радиусом 260 метров, пиковой температурой 10 в 7-й степени кельвинов и давлением около миллиона атмосфер.

За 0,35 секунды давление упало до уровня окружающей атмосферы, а за 10 секунд температура снизилась до 1500-2000 кельвинов и испарение прекратилось. В первые 0,5-2 секунды после взрыва городские материалы (бетон, железные и алюминиевые сплавы, промышленное стекло и почва) испарились и смешались с песком, речной водой и атмосферными газами, образовав впоследствии различные стекла.

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      Александр Еникеев
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