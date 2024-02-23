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18:50, 23 февраля 2024Бывший СССР

Обманувшего российских военнослужащих бойца ВСУ ликвидировали в ДНР

В ДНР ликвидировали обманувшего российских военнослужащих бойца ВСУ Коваля
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Reuters

Обманувшего российских военнослужащих в начале специальной военной операции (СВО) бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Коваля ликвидировали в районе села Красное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил у своем Telegram-канале военный корреспондент Руслан Татаринов.

Журналист пояснил, что Коваль обманул военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России под Киевом, сказав им, что якобы едет в Гостомель за сыном. «На самом деле, проехав в аэропорт, наводил удары по [самолету Ан-225] "Мрии"», — уточнил Татаринов.

Ранее стало известно, что на парковке в испанском городе ликвидировали российского перебежчика Максима Кузьминова, перегнавшего военный вертолет Ми-8 на Украину. При этом МВД Испании не подтвердило личность Кузьминова, в этом деле нашли слишком много неувязок.

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      Анастасия Алимпиева
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