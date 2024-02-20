В версии о смерти российского пилота-перебежчика нашли неувязки. Что в Испании и на Украине говорят о случившемся?

СНБО: угнавшему из РФ Ми-8 пилоту Кузьминову предлагали остаться на Украине

В деле о смерти пилота-перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего летом российский военный вертолет Ми-8 для Вооруженных сил Украины (ВСУ), появились неувязки. На данный момент наверняка не известно, действительно ли его тело было найдено на парковке в испанском городе Вильяхойоса в провинции Аликанте 13 февраля.

Власти Испании официально не подтверждали смерть Кузьминова. «Ни один официальный представитель испанских властей не подтвердил, что это российский пилот», — отмечает издание El Confidencial. Не располагают информацией о судьбе Кузьминова и в России, о чем сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Перебежчику предлагали остаться на Украине, обещая защиту

Кузьминову предлагали остаться на Украине, однако он предпочел переехать жить в Испанию. Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался на Украине. Он точно здесь был бы защищен Алексей Данилов секретарь СНБО Украины

В последние месяцы жизни в Испании бывший пилот начал злоупотреблять алкоголем и наркотиками.

Несмотря на то, что испанская полиция официально не подтвердила смерть Кузьминова, о том, что на парковке погиб именно он, заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

У застреленного при себе были поддельные документы

У застреленного в испанском городе нашли поддельный паспорт. В документах значилась фамилия 33-летнего украинца. При этом известно, что самому Кузьминову было 28 лет. Также новостной портал Eureka News, написавший о смерти пилота со ссылкой на неофициальные источники в Гражданской гвардии Испании, удалил эту новость со своей страницы в социальной сети X.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

По информации из разных источников, киллеры выстрелили в него несколько раз — на теле насчитали порядка 12 пулевых отверстий. После этого жертву переехали автомобилем.

Кроме того, в ГУР Минобороны Украины рассказали, что Кузьминова застрелили после того, как он пригласил к себе женщину, однако кто она такая и откуда приехала — неизвестно.

Кузьминов перегнал Ми-8 из Курской области, ему грозили, что он «не доживет до суда»

О переправке Ми-8 из Курской области на территорию Украины СМИ стало известно в сентябре прошлого года. При этом отмечалось, что угон произошел в начале августа. Предложение угнать технику поступило пилоту от ГУР Минобороны Украины.

Вместе с ним на борту находились два члена экипажа, которые не были в курсе планов Кузьминова. По прилете на аэродром в Харьковской области оба были убиты, так как попытались оказать сопротивление.

Кузьминов служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации, пункт дислокации которого находился в Приморском крае. В отношении него ФСБ России возбудила уголовное дело по статье о госизмене. Позже представившиеся бойцами спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) бойцы заявили, что летчик «не доживет до суда». Было сказано, что приказ о физическом устранении пилота уже получен, а его исполнение — лишь вопрос времени.