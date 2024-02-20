В версии о смерти пилота-перебежчика в Испании нашли несостыковки

El Confidencial: власти Испании не подтвердили смерть перебежчика Кузьминова

Власти Испании официально не подтверждали смерть угнавшего вертолет пилота-перебежчика Максима Кузьминова в провинции Аликанте. Об этом сообщает El Confidencial.

«Ни один официальный представитель испанских властей не подтвердил, что это российский пилот», — отмечает издание.

Ряд украинских СМИ ранее дал информацию о подтверждении факта смерти Кузьминова. При этом, как подчеркивает издание El Observador, в версии украинских властей есть ряд несостыковок. Они не назвали место, где якобы погиб пилот, а также возраст убитого в Испании мужчины не совпадает с возрастом перебежчика.

При этом агентство EFE сообщило, что у погибшего в Испании мужчины нашли поддельный паспорт 33-летнего гражданина Украины, однако Кузьминову было 28 лет.

В комментрии «Ленте.ру» пресс-служба Гражданской гвардии Испании не подтвердила гибель перебежчика Кузьминова.