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11:12, 20 февраля 2024Мир

В версии о смерти пилота-перебежчика в Испании нашли несостыковки

El Confidencial: власти Испании не подтвердили смерть перебежчика Кузьминова

Кадр: Настоящее Время. Сюжеты / YouTube

Власти Испании официально не подтверждали смерть угнавшего вертолет пилота-перебежчика Максима Кузьминова в провинции Аликанте. Об этом сообщает El Confidencial.

«Ни один официальный представитель испанских властей не подтвердил, что это российский пилот», — отмечает издание.

Ряд украинских СМИ ранее дал информацию о подтверждении факта смерти Кузьминова. При этом, как подчеркивает издание El Observador, в версии украинских властей есть ряд несостыковок. Они не назвали место, где якобы погиб пилот, а также возраст убитого в Испании мужчины не совпадает с возрастом перебежчика.

При этом агентство EFE сообщило, что у погибшего в Испании мужчины нашли поддельный паспорт 33-летнего гражданина Украины, однако Кузьминову было 28 лет.

В комментрии «Ленте.ру» пресс-служба Гражданской гвардии Испании не подтвердила гибель перебежчика Кузьминова.

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      Лина Пивоварова
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