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13:51, 23 февраля 2024Мир

Орбан заявил о неспособности Украины победить Россию

Премьер Венгрии Орбан: Украина не сможет победить Россию

Фото: Szilard Koszticsak / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossut заявил, что Украина не сможет одержать победу над Россией в военном конфликте.

Орбан отметил, что ситуацию необходимо разрешить дипломатическим путем, так как сколько бы оружия и военной помощи Киеву ни передал Запад, он не будет способен победить Москву.

«Запад не может ввязаться в войну, которая очевидно, по базовым математическим фактам, не может быть решена на поле боя. Если Запад не вступит в войну со своей армией, то военное преимущество останется на стороне России, как минимум, с уверенностью можно сказать, что на стороне украинцев военного преимущества не будет», — подчеркнул он.

Премьер напомнил, что НАТО с самого начала не собиралось вводить свои войска на Украину, а потому рано или поздно западные лидеры будут вынуждены признать, что совершили ошибку и приблизили Европу к «экономическому банкротству».

Ранее Орбан заявил, что никто в Европе не верит в победу Украины.

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      Анастасия Астахова
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