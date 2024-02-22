Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:37, 22 февраля 2024Мир

Орбан заявил о неверии Европы в победу Украины

Премьер Венгрии Орбан: никто в Европе не верит в победу Украины
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что никто в Европе не верит в победу Украины. Слова политика приводит газета Magyar Nemzet.

По данным издания, во время выступления на закрытом совещании парламентских фракций правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и христианских демократов Орбан заявил о неверии Европы в победу Украины.

Материалы по теме:
«Запад переживает идеологический раскол» Как национализм меняет мир и почему России нужна национальная идея?
«Запад переживает идеологический раскол»Как национализм меняет мир и почему России нужна национальная идея?
21 ноября 2022
«Это исторический вызов» Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
«Это исторический вызов»Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
9 июля 2022

«Поддержка украинцев обходится в огромную политическую цену. Фермеры восстают по всей Европе, и никто не верит в победу Украины», — подчеркнул он.

Политик исключил завершение конфликта на Украине в ближайшее время и предупредил, что нагрузка на Европу будет только нарастать. Он уверен, что в связи с президентскими выборами США сократят помощь Киеву.

Ранее Орбан назвал провальной позицию Евросоюза по Украине. По его словам, Брюссель уже ввязался в кризис «двух братских славянских народов».

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Блестяще справились». Медведев оценил взятие под контроль Авдеевки и высказался о дальнейших интересах России

      Стало известно о тайном визите Илона Маска в Белый дом

      Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии

      Орбан заявил о неверии Европы в победу Украины

      В США предупредили о риске попадания оружия ВСУ на черный рынок

      В России захотели ввести наказание за нарушение контрсанкционных указов Путина

      На Западе заявили об отходе бойцов 110-й бригады ВСУ без согласования

      На Украине пожаловались на польских фермеров

      Госдеп призвал американцев не ездить в Россию

      На Украине назвали фатальную ошибку Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше