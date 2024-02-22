Орбан заявил о неверии Европы в победу Украины

Премьер Венгрии Орбан: никто в Европе не верит в победу Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что никто в Европе не верит в победу Украины. Слова политика приводит газета Magyar Nemzet.

По данным издания, во время выступления на закрытом совещании парламентских фракций правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и христианских демократов Орбан заявил о неверии Европы в победу Украины.

«Поддержка украинцев обходится в огромную политическую цену. Фермеры восстают по всей Европе, и никто не верит в победу Украины», — подчеркнул он.

Политик исключил завершение конфликта на Украине в ближайшее время и предупредил, что нагрузка на Европу будет только нарастать. Он уверен, что в связи с президентскими выборами США сократят помощь Киеву.

Ранее Орбан назвал провальной позицию Евросоюза по Украине. По его словам, Брюссель уже ввязался в кризис «двух братских славянских народов».