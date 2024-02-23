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19:28, 23 февраля 2024Мир

Раскрыта дата визита Фон дер Ляйен в Киев

Председатель ЕК Фон дер Ляйен посетит Киев 24 февраля

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Раскрыта дата визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев. Об этом сообщил официальный представитель ЕК, передает РИА Новости.

Политик посетит Украину вместе с премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо в субботу, 24 февраля. Отмечается, что целью ее визита станет выражение поддержки Украины в военном конфликте.

Отмечается, что главы стран «Большой семерки» (G7) в это день займутся обсуждением совместного заявления, посвященного дальнейшей поддержке Украины. Помимо этого, 27 государств Евросоюза заключат соглашение о пополнении оборонного фонда ЕС и договорятся о совместных закупках боеприпасов для Украины.

Ранее послы стран Европейского союза (ЕС) согласовали 13-й пакет санкций против России. Отмечалось, что в санкционный список будут добавлены около 200 юридических и физических лиц.

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      Анастасия Астахова
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