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13:01, 23 февраля 2024Россия

Российский школьник покалечился в батутном центре

Ребенок из Самары получил серьезную травму на батуте и был госпитализирован

Кадр: Telegram-канал ЧП САМАРА

Ребенок из Самары получил серьезную травму в батутном центе. О том, что школьник из российского города покалечился, прыгая на опасном батуте, сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

Инцидент произошел в четверг, 22 февраля, в батутном центре «Облако» ТЦ Letout. Во время игры мальчик поранил ногу, содрав кожу и другие ткани до кости. Его госпитализировали в больницу имени Середавина, где была проведена операция под общим наркозом.

На кадрах из батутного центра, которыми поделились родители пострадавшего, можно увидеть не изолированные металлических крепежи на границах батута. При этом администраторы игровой зоны не стали приносить извинения семье школьника и принимать меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем. По данным полиции, мальчик стал вторым по счету ребенком, получившим травму в центре.

Ранее школьница из Санкт-Петербурга попала в реанимацию вместе с матерью в свой день рождения. Во время празднования семья отравилась неизвестным веществом.

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      Александра Качан
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