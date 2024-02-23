Роскомнадзор сообщил о разовой утечке 500 миллионов записей о россиянах

Замглавы РКН Вагнер: 500 миллионов записей о россиянах утекли в сеть за один раз

В результате одного крупного инцидента в 2024 году в сеть утекли 500 миллионов записей о россиянах. Об этом ТАСС рассказал замглавы Роскомнадзора (РКН) Милош Вагнер.

Всего же, добавил он, с начала года вследствие 19 утечек в открытый доступ попали более 510 миллионов записей. Сейчас ведомство ведет расследование.

При этом, отметил Вагнер, за весь 2023 год Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных на 300 миллионов записей.

В январе сообщалось о планах ужесточить ответственность за утечку персональных данных. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушение отдельных требований законодательства. Предполагается, что штраф за утечку информации будет достигать трех процентов от общей выручки компании.