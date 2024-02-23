Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:11, 23 февраля 2024Силовые структуры

В посольство Греции поступили сообщения об угрозе взрыва

В посольства трех государств и парламент Греции сообщили о заложенной бомбе

Фото: Nikolas Georgiou / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Посольства трех государств в Греции и греческий парламент получили сообщения об угрозе взрыва. Об этом со ссылкой на АМNА сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в 10:45 по местному времени (11:45 мск) раздался звонок на телеканал Skai: неизвестный сообщил, что в посольстве США в Греции заложена бомба. Следом такие же звонки получили представители телеканала Kontrа и телеканала Open: им сообщили, что бомба заложена в местных посольствах Израиля и Египта. Затем аналогичный звонок раздался в парламентском телеканале.

Звонивший озвучивал одно и то же потенциальное время взрыва, отмечая, что он произойдет в 11:30. После этого по указанным адресам были направлены подразделения по обезвреживанию взрывных устройств.

Ранее 15-летний подросток в России попал под следствие за звонок о минировании школ. В январе 2024 года школьник позвонил в экстренные службы Благовещенска и рассказал об угрозе взрыва. После допроса он признался, что сделал это из хулиганских побуждений. Молодому человеку грозит до десяти лет колонии.

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления

      Стала известна дата выхода нового альбома Аллы Пугачевой в России

      Россияне оценили работу Путина

      Делегация Израиля отправилась в Париж для консультаций по сделке с ХАМАС

      Стали известны все пары 1/8 финала Лиги Европы

      Американский танк Abrams был замечен под Авдеевкой и попал на видео

      Сергей Лазарев помог с квартирой «диско-бабушке» из Сыктывкара

      Более сотни авто попали в ДТП из-за гололеда

      Котенок залез на турецкого политика на совещании и попал на видео

      Байден заявил о намерении США добиться снижения доходов России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше