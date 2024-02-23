В России подросток поместил в уретру десятки магнитных шариков

В Новороссийске врачи спасли подростка, который поместил в уретру 40 магнитов

В Новороссийске врачи спасли 14-летнего подростка, который поместил в уретру 40 магнитных шариков. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Врачи новороссийской больницы №1 провели операцию 14-летнему юноше, поместившему внутрь уретры десятки магнитов. Его госпитализировали с жалобами на боли в мочевом пузыре. Во время обследования врачи обнаружили в уретре посторонние предметы. Находку медиков подросток объяснил желанием поэкспериментировать.

Эксперименты дорого обошлись подростку, так как извлечь шарики эндоскопом не удалось, пришлось проводить открытую операцию. Пациенты предстоит длительная реабилитация.

В 2023 году американские врачи извлекли из носов, ушей и задних проходов своих пациентов множество инородных предметов, в том числе лампочки, вантузы и мобильные телефоны.