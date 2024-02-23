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17:22, 23 февраля 2024Из жизни

В России подросток поместил в уретру десятки магнитных шариков

В Новороссийске врачи спасли подростка, который поместил в уретру 40 магнитов

Фото: Unsplash

В Новороссийске врачи спасли 14-летнего подростка, который поместил в уретру 40 магнитных шариков. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Врачи новороссийской больницы №1 провели операцию 14-летнему юноше, поместившему внутрь уретры десятки магнитов. Его госпитализировали с жалобами на боли в мочевом пузыре. Во время обследования врачи обнаружили в уретре посторонние предметы. Находку медиков подросток объяснил желанием поэкспериментировать.

Эксперименты дорого обошлись подростку, так как извлечь шарики эндоскопом не удалось, пришлось проводить открытую операцию. Пациенты предстоит длительная реабилитация.

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Вера Владзиевская
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