Bloomberg: Венгрия заблокировала подписание совместного заявления стран ЕС

Венгрия заблокировала подписание совместного заявления стран Евросоюза, приуроченного к двухлетней годовщине конфликта на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Таким образом, вето Венгрии сделало невозможным публикацию документа от имени всех стран-членов ЕС. Документ в итоге опубликовали только от имени председателя Евросовета Шарля Мишеля, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европарламента Роберты Метсолы. При этом в Будапеште не рассказали о причинах своего решения, сказано в статье.

Также журналисты со ссылкой на источники пишут, что кроме Венгрии была одна страна-член ЕС, при этом не состоящая в НАТО, которая высказала ряд сомнений насчет некоторых пунктов заявления.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет одержать победу над Россией в военном конфликте. Он отметил, что ситуацию необходимо разрешить дипломатическим путем, так как сколько бы оружия и военной помощи Киеву ни передал Запад, он не будет способен победить Москву.

Кроме того, 21 февраля в МИД Венгрии заявили, что страны Запада, которые громче всех выступают за расширение санкций против России в сфере энергетики, сами закупают российские энергоносители тайным или обходным путем.