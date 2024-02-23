Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:36, 23 февраля 2024Россия

Влияние новых санкций на работу платежной системы «Мир» оценили

НСПК: санкции США не повлияют на работу платежной системы «Мир» в России

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Global Look Press

Новые санкции США против Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов на территории России. Сервисы «Мир» и операции через Систему быстрых платежей (СБП) не будут ограничены для клиентов, об этом заявили в пресс-службе НСПК, передает РИА Новости.

«Санкции США в адрес Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны», — сообщили в НСПК.

Уточняется, что операции по картам международных платежных систем, которые были выпущены банками России, продолжают обрабатываться в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что Минфин США ввел санкции против оператора карт «Мир» и ряда российских банков. Основания для ограничений в американском ведомстве не пояснили.

Узнай, на что имеешь право именно ты!
Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Власти уточнили информацию о падении летательного аппарата в российском регионе

      Во Франции заявили об изменении настроения в ГА ООН насчет Украины

      Люксембург назвал чествование украинского националиста в Канаде ошибкой

      Влияние новых санкций на работу платежной системы «Мир» оценили

      Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

      ОКР предупредил спортсменов о нарушении законов России из-за МОК

      СПБ-банк начал изучение возможных изменений из-за санкций США

      США объяснили введение санкций против компаний из ОАЭ

      Суд вынес приговор экс-канцлеру Австрии

      Пожар после падения летательного аппарата на Кубани потушили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше