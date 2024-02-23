Выставленный на продажу особняк Джигана подешевел

Shot: Самойлова и Джиган снизили цену на коттедж в Новой Риге до 155 млн рублей

Блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова и ее муж рэпер Джиган cнизили цену на выставленный ими на продажу коттедж в Новой Риге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, уточняя, что объект оформлен на певца в ипотеку.

Трехэтажное здание, купленное парой в 2018 году, располагается в поселке Шато-Соверен. Снаружи особняк обшит натуральным камнем, а внутри имеется кинотеатр, хамам, тренажерный зал, несколько спален и гостиная. Изначально они намеревались продать его за 200 миллионов рублей, однако сейчас ценник снизился до 155 миллионов.

В последние полтора года Самойлова и Джиган арендовали резиденцию площадью 1,7 тысячи квадратных метров в коттеджном поселке Agalarov Estate в Истринском районе. Там в их распоряжении был бассейн, обширная территория с выходом к реке и домашний лифт, вмещающий 13 человек. Однако цены за аренду сильно выросли, и пара решила переехать в другой дом. По словам рэпера, семье с четырьмя детьми там будет комфортнее.

Ранее актер Джим Керри столкнулся с проблемой при реализации дома в США. Даже многомиллионная сидка не помогла ему найти покупателей на поместье в Лос-Анджелесе.