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13:36, 23 февраля 2024Культура

Жена Кологривого отреагировала на слухи о его тайном романе с Муцениеце

Жена Кологривого заявила, что Муцениеце не являлась причиной разрыва пары

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Жена звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиты Кологривого, артистка Александрина Питиримова отреагировала на слухи о том, что причиной ее расставания с супругом стал тайный роман актера с Агатой Муцениеце. Об этом сообщает StarHit.

Питиримова заявила, что не имеет желания комментировать эту информацию, однако отметила, что ни Муцениеце, ни любая другая женщина не является причиной разрыва пары, а появившиеся в сети слухи о романе Кологривого с актрисой — чья-то фантазия.

«Видимо, поклонники Агаты, или, как пишут, ее друзья, хотели бы, чтобы так было, но, увы, они не точны в датах, информации. И уж точно не точны в фактах. Сейчас мы с Никитой в отличных отношениях, не в разводе, а остальное — личное, дальше будет видно. Людям, кто этот бред сказал и написал, большой привет. Меня эта информация очень улыбает», — отреагировала супруга звезды «Слова пацана».

Ранее появилась информация, что Кологривый тайно встречался с актрисой Муцениеце во время съемок фильма «Я — медведь». Источник сообщал, что роман пары продлился недолго.

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      Анастасия Астахова
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