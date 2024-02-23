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20:03, 23 февраля 2024Из жизни

Живущему с военнослужащими на передовой коту подарили бронежилет

Коту Мухичу, живущему с военными в зоне СВО, подарили настоящий бронежилет

Кадр: Telegram-канал SHOT

Коту Мухичу, который живет с военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции на Украине (СВО), подарили настоящий бронежилет по размеру. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Животное попало в расположение будучи котенком — хозяева хотели его утопить, а бойцы забрали себе. Сейчас Мухич вместе с военными служит на купянском направлении. Солдаты следят за тем, чтобы кот был сыт и цел, а он в ответ греет им лежанки, мурлычет и «создает теплую атмосферу». Именно за это в качестве благодарности Мухичу подарили бронежилет — его предоставил продавец, у которого волонтеры закупались снаряжением.

«Мухичу, конечно, пока непривычно, ведь защита не самая легкая. Но ничего, час пробегает, привыкнет, и можно наверх выпускать», — рассказали бойцы.

Ранее сообщалось, что семья из Северной Ирландии (часть Великобритании) нашла потерявшегося кота через четыре года после его исчезновения из дома в другой стране.

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      Анастасия Астахова
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