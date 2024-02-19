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18:56, 19 февраля 2024Из жизни

Потерявшегося кота нашли через четыре года в другой стране

The Guardian: семья из Великобритании нашла потерявшегося кота в другой стране

Фото: Unsplash

Семья из Северной Ирландии (часть Великобритании) нашла потерявшегося кота через четыре года после его исчезновения из дома в другой стране. Об этом пишет The Guardian.

Черный кот по имени Блуберри пропал в ноябре 2019 года. Он жил в Бангоре, графство Даун, на севере Северной Ирландии в семье Смит, а в начале февраля неожиданно для всех появился в графстве Голуэй, на западе Республики Ирландия.

Бездомного кота заметил житель деревни Мойкуллен. Он бродил около супермаркета SuperValu. Поскольку животное выглядело больным, мужчина отвез его к местному ветеринару. Оказалось, что у кота был кошачий грипп. Несмотря на дискомфорт и болезнь, он был рад вниманию. Ветеринары нашли у кота микрочип, но поиск в базе данных домашних животных Ирландии не принес результатов. Тогда ветеринары попробовали базу Europetnet, охватывающую 26 европейских стран, и нашли совпадение в Великобритании. Они узнали, что кота зовут Блуберри, что ему 10 лет, что он потерялся четыре года назад, прошел 240 километров и пересек государственную границу.

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Смиты не ожидали звонка. «Мы только смирились с тем, что он ушел от нас навсегда, но затем моей маме позвонил кто-то с юга», — рассказала Ханна Смит газете Belfast Telegraph. Хана и ее родители не могли поверить в то, что такое возможно. Смиты уже забрали питомца домой. По их словам, он сразу узнал хозяев и начал тереться об их ноги.

Остров Ирландия разделен на две части. Одна часть — республика Ирландия, а другая — часть Великобритании под названием Северная Ирландия.

Ранее сообщалось, что пропавшую собаку по кличке Патчес нашли спустя почти четыре года. Волонтеры обнаружили его бродящим по улице в 965 километрах от дома.

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      Антонина Черташ
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