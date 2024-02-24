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06:43, 24 февраля 2024Наука и техника

Раскрыта новая причина старения

Nature Aging: механическое повреждение мембран вызывает старение клеток

Фото: Unsplash

Ученые Института науки и технологий Окинавы (Япония) раскрыли новую причину старения клеток. Согласно статье, опубликованной в журнале Nature Aging, это происходит в результате повреждения клеточной мембраны из-за механического воздействия.

Ранее считалось, что механическое повреждение клеточной мембраны приводит только к двум сценариям: восстановлению или разрушению всей клетки. Ключом к определению судьбы является степень повреждения и последующий приток ионов кальция. Оказалось, что средний уровень повреждения недостаточен для окончательной гибели клетки, однако, несмотря на то, что мембрана восстанавливается, клетка приобретает стареющий фенотип и становится сценесцентной.

Сенесцентные клетки по-прежнему метаболически активны, но они также производят различные секреторные белки, которые активируют иммунные реакции как в близлежащих тканях, так и в отдаленных органах. Этот механизм может вызывать как полезные, так и вредные изменения в организме, включая ускорение заживления ран, развитие рака и старение.

Было показано, что устранение сценесцентных клеток оказывает омолаживающий эффект на организм. Ученые обнаружили, что повреждение клеточной мембраны вызывает клеточное старение через кальциевый механизм и ген опухолевого супрессора p53, и этот результат может быть использован для разработки методов достижение здорового долголетия в будущем.

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      Александр Еникеев
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