Британец откопал немецкую бомбу весом в полтонны и принял ее за бойлер

Британец нашел 500-килограммовую немецкую бомбу на придомовой территории

Британец Иэн Джери во время строительных работ на придомовой территории откопал 500-килограммовую немецкую бомбу. О находке он рассказал изданию Daily Mail.

Бомбу времен Второй мировой войны весом в полтонны 57-летний житель Плимута нашел, когда копал траншею под фундамент пристройки на участке нового дома дочери. По словам Джери, когда лопата ударилась о металлический корпус, он принял находку за старый бойлер или кусок металлолома. Однако после нескольких дней дождей почву вокруг предмета в траншее вымыло, и обнаружилось, что это неразорвавшийся снаряд.

Мужчина позвонил в полицию, и прибывшие через пять минут после звонка правоохранители начали работы по безопасному извлечению бомбы. 10 тысячам местных жителей на время работ порекомендовали оставаться дома или эвакуироваться. Бомбу увезли, ее затопят на глубину 14 метров и обезвредят контролируемым взрывом.

Ранее британский коллекционер военной техники, купивший в интернете танк Т-55, признался, что сдал найденные внутри пять килограммов золота в полицию и остался ни с чем. Сотрудники полиции забрали золото для анализа и хранения, и с тех пор Мид его не видел.