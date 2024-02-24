Британия и Польша призвали прочесать склады в поисках оружия для Украины

Кэмерон и Сикорский призвали страны Запада продолжить помощь Украине

Страны Запада должны прочесать свои склады в поисках советских вооружений и тех, срок годности которых подходит к концу, чтобы передать их Украине. Об этом заявили главы МИД Великобритании и Польши Дэвид Кэмерон и Радослав Сикорский в совместной статье для Politico.

«Нам всем необходимо прочесать наши запасы в поисках оборудования, срок годности которого подходит к концу, большего количества оборудования советских времен, таких систем, как ракеты большой дальности, и быстро доставить их в Украину», — заявили министры.

Они также призвали Запад продолжить поставки оружия Киеву и увеличить расходы стран на оборону. По мнению Кэмерона и Сикорского, такое решение поможет не только Украине, но и странам Запада, развивая их промышленность и создавая новые рабочие места.