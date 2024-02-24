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18:32, 24 февраля 2024Мир

Изъятие российских активов назвали приоритетом друзей Украины

Министры Британии и Польши Кэмерон и Сикорский назвали приоритеты друзей Украины

Фото: Mike Segar / Reuters

Министры иностранных дел Великобритании и Польши Дэвид Кэмерон и Радослав Сикорский в совместной статье для The Sun сформулировали пять приоритетов для друзей Украины, которые помогут ей в конфликте с Россией.

Среди необходимых действий названы финансирование, оборудование и боеприпасы, обучение и борьба с обходом санкций. Отдельно главы МИД выделили необходимость конфискации замороженных российских активов, которые можно было бы передать Киеву. Дипломаты подчеркнули, что Европа должна помочь Украине защитить себя.

Ранее десять экспертов в области юриспруденции из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США признали конфискацию замороженных российских активов законной. В своем заключении они исходили из того, что Москва в результате начала боевых действий поставила себя вне норм международного права.

В свою очередь экс-глава Всемирного банка Роберт Зеллик призвал Запад перестать бояться конфискации, подчеркнув, что страхи по поводу этой меры сильно преувеличены, а выгоды недооцениваются.

На этой неделе газета Politico сообщила, что лидеры стран G7 по-прежнему уговаривают страны Евросоюза поддержать идею конфискации, потому что ряд членов союза опасаются последствий. Кроме того, международные банки обратились к британским властям с просьбой установить правовые принципы, чтобы процесс проходил в рамках международного права на законных основаниях.

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      Платон Щукин
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