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16:00, 24 февраля 2024Экономика

Британские банкиры поставили условие для конфискации российских активов

Bloomberg: банки потребовали правовых принципов перед конфискацией активов РФ

Фото: Unsplash

Перед возможной конфискацией заблокированных российских активов Великобритания должна установить правовые принципы, чтобы процесс проходил в рамках международного права на законных основаниях. С таким условием к правительству обратились международные банки, узнал Bloomberg.

Собеседники агентства указали, что отдельные банкиры и юристы хотят исключить риск подрыва репутации Лондона как международного финансового центра и вызвать вопросы о верховенстве права в стране. В первую очередь финансовые организации хотели бы быть уверенными в том, что смогут придерживаться определенной формы юридической защиты или надеяться на компенсацию, если Россия подаст иск против них и выиграет его в суде.

Ранее газета Politico сообщила, что лидеры стран G7 уговаривают страны Евросоюза поддержать идею конфискации. Один из дипломатов блока заметил, что рассмотрение вопроса находится на предварительной стадии, объявлять решение пока не планируют.

Десять западных экспертов в области юриспруденции из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США признали конфискацию замороженных российских активов законной. Они исходили из того, что Москва первой поставила себя вне норм международного права.

Бывший руководитель Всемирного банка Роберт Зеллик призвал Запад перестать бояться конфискации заблокированных российских активов для передачи Украине, указав, что страхи по поводу этой меры сильно преувеличены, а выгоды, напротив, умаляются. По мнению банкира, выход средств из европейских банков третьими странами исключен в силу того, что в мире не существует более надежного места.

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      Платон Щукин
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