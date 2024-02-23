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11:08, 23 февраля 2024Мир

В G7 решили не вводить санкции против России на этой неделе

Politico: cтраны G7 на этой неделе призовут ужесточить уже существующие санкции
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Фото: Eugene Hoshiko / Reuters

Страны «Большой семерки» (G7) не станут на этой неделе вводить ограничительные меры в отношении России. При этом они, вероятно, выступят с призывом ужесточить уже существующие санкции, рассказал источник Politico в дипломатических кругах.

Лидеры стран, входящих в объединение, в ближайшие дни не одобрят новые санкции против Москвы. В то же время они наверняка призовут усилить контроль за уже принятыми мерами, чтобы не допустить обхода ограничений со стороны других государств.

Не будет, по словам инсайдера, озвучено пока и новых мер по использованию замороженных российских активов. В Евросоюзе все еще нет единодушия по данному вопросу, сообщает издание.

Ранее стало известно, что страны «Большой семерки» намереваются до 24 февраля принять очередной пакет санкций против России. Уточнялось, что он затронет десятки российских физлиц и юрлиц.

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      Лилиана Набиуллина
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