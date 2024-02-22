Конфискацию российских активов признали законной

Bloomberg: 10 западных экспертов признали конфискацию активов России законной

Десять западных экспертов в области юриспруденции из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США признали конфискацию замороженных российских активов законной. О том, что изъятие средств соответствует международному праву, юристы заявили в письме, которое разослали странам G7. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Эксперты утверждают, что конфискация активов суверенного государства не противоречит международному праву, так как Россия сама нарушила его нормы.

«Было бы законно принять дополнительные контрмеры против России, учитывая продолжающееся нарушение ею самых фундаментальных норм международного права, в форме передачи российских государственных активов в качестве компенсации за ущерб, возникший непосредственно в результате противоправных действий России», — отмечаю авторы письма.

Юристы рекомендовали государствам, в которых хранятся заблокированные активы, передать их международному механизму, чтобы он депонировал деньги, а затем передал их Украине.

В Европе ранее призвали конфисковать активы до выборов президента США. По словам канцлера МИД Эстонии Джонатана Всевиова, арестовать российские 150 миллиардов евро (162 миллиарда долларов) необходимо до конца 2024 года, так как у лидеров ЕС есть опасения насчет возможного переизбрания лидера республиканской партии Дональда Трампа, который не демонстрирует приверженности США НАТО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что долгосрочный ущерб от кражи российских активов Европейским союзом сильно превысит краткосрочные выгоды. Россия будет преследовать всех, кто решил использовать ее замороженные средства, так как считает эти шаги посягательством на ее собственность и незаконными действиями, добавил представитель Кремля Дмитрий Песков.