В Европе призвали конфисковать российские активы до выборов в США

МИД Эстонии: российские активы необходимо конфисковать до выборов президента США

Российские активы необходимо конфисковать до выборов президента США. С таким призывом к странам Евросоюза обратился канцлер МИД Эстонии Джонатан Всевиов, его слова приводит Bloomberg.

По мнению представителя европейской страны, арестовать российские 150 миллиардов евро (162 миллиарда долларов) необходимо до конца 2024 года, а лучше — до выборов американского президента. У лидеров ЕС есть опасения насчет возможного переизбрания лидера республиканской партии Дональда Трампа, который не демонстрирует приверженности США НАТО.

«Этот год должен быть посвящен разработке политики, которая обладает устойчивостью и отражает долгосрочную преемственность. Если мы будем ждать слишком долго, может быть слишком поздно», — подчеркнул Всевиов.

Эстония самостоятельно работает над законодательством, которое позволило бы ей арестовать любые российские активы, замороженные в прибалтийской стране. По словам Всевиова, конфликт между Украиной и РФ вышел на «плато на передовой и в политическом отношении».

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал власти Евросоюза и стран «Большой семерки» не бояться использовать замороженные российские активы (включая доходы от них) для финансовой поддержки Украины. По его словам, страхи, что ряд стран задумаются над целесообразностью хранения собственных средств в западных государствах, преувеличены.

По данным Reuters, «конфискационная» инициатива не нашла поддержки в Европе. В Кремле пообещали защищать интересы России и арестованные активы, назвав возможное использование доходов от них незаконным.