Британия пообещала выделить Украине сотни миллионов долларов

Британия пообещала выделить Украине $311 млн в 2025 году

Правительство Великобритании сообщило, что выделит Украине пакет помощи на 245 миллионов фунтов (около 311 миллионов долларов), передает РИА Новости.

Уточняется, что помощь будет направлена на закупку боеприпасов и организацию цепочек поставок для производства боеприпасов на 2025 год.

Кроме того, новый пакет финансирования призван помочь пополнить запасы артиллерийских боеприпасов страны.

Ранее замглавы МИД Великобритании Тарик Ахмад назвал общую стоимость всех форм невоенной поддержки, оказанной Украине с 2021 года — страна выделила Киеву 4,7 миллиарда фунтов подобной помощи. В своем ответе Ахмад подчеркнул, что Великобритания будет продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока не будет обеспечен «справедливый и прочный мира, основанный на Уставе ООН».