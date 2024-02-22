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07:30, 22 февраля 2024Мир

В Британии подсчитали стоимость оказанной Киеву с 2021 года невоенной поддержки

В Британии заявили, что выделили Киеву 4,7 миллиарда фунтов невоенной поддержки

Фото: Giada Papini Rampelotto / EuropaNe / Globallookpress.com

Замглавы МИД Великобритании Тарик Ахмад назвал общую стоимость всех форм невоенной поддержки, оказанной Украине с 2021 года. В тексте документа, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру», Ахмад заявил, что Британия выделила Киеву 4,7 миллиарда фунтов подобной помощи за указанный период.

Общую сумму замглавы британского внешнеполитического ведомства подсчитал в рамках ответа на соответствующий парламентский запрос члена Палаты лордов Британии Дейла Кэмпбелла-Сейворса. «Спросить правительство Его Величества, какова общая стоимость для Соединенного Королевства всех форм невоенной поддержки, выделенной Украине с декабря 2021 года», — спрашивал Кэмпбелл-Сейворс ранее.

В своем ответе Ахмад подчеркнул, что Великобритания будет продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока не будет обеспечен «справедливый и прочный мира, основанный на Уставе ООН». По его словам, невоенная поддержка МИД Великобритании Украине с начала ее конфликта с Россией составила 4,7 миллиарда фунтов стерлингов.

«Это включает в себя финансовую поддержку на сумму более 4,2 миллиарда фунтов стерлингов за счет кредитных гарантий и грантов Всемирного банка; 357 миллионов фунтов стерлингов в виде гуманитарной помощи Украине и региону; 150 миллионов фунтов стерлингов на поддержку энергетической безопасности и устойчивости Украины; и 2,5 миллиона фунтов стерлингов в поддержку внутреннего судебного преследования Украины за международные преступления», — пояснил замглавы британского МИД.

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11 февраля 2022

Ранее посольство России в Лондоне обвинило главу МИД Великобритании Дэвида Кэмерона в потворстве нацизму из-за призывов к оказанию военной помощи Украине.

«Призываем главу Форин-офиса называть вещи своими именами: ратуя за военную помощь режиму Владимира Зеленского, он так же потворствует нацизму, как и его предшественники в высших эшелонах британской власти почти 90 лет назад», — заявили в посольстве.

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      Кирилл Садовский
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