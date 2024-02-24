Глава ГУР Буданов заявил о помощи партнеров при отслеживании пусков ракет из РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно задействуют разведывательные данные, которыми с ними делятся западные партнеры. Об этом в интервью The Telegraph заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

В частности, неоценимой помощью генерал назвал информацию о запусках ракет с территории России, которые Киев не может охватить своими средства радиоэлектронной и радиотехнической разведки.

В конце января Буданов указывал, что весной Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут начать наступление на российские укрепрайоны весной, хотя с ноября прошлого года на фоне неопределенности с боеприпасами ВСУ перешли в оборону.

Британские СМИ отмечали, что глава ГУР был одним из кандидатов на пост главнокомандующего ВСУ после отставки Валерия Залужного, однако сам в последний момент отказался от должности. При этом он по-прежнему остается одним из самым популярных людей на Украине. По данным Киевского международного института социологии (КМИС), ему доверяют 66 процентов населения.