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13:54, 24 февраля 2024Мир

Генсек НАТО усомнился в готовности России к миру

Генсек НАТО Столтенберг: нет никаких признаков того, что Россия готовится к миру

Фото: IMAGO / Markus Fischer / Globallookpress.com

Ситуация на поле боя украинского конфликта остается чрезвычайно серьезной, а никаких признаков того, что Россия готовится к миру, — нет. В подготовке Кремля к мирным переговорам усомнился Генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

«Только за последние дни и недели союзники по НАТО объявили о новых пакетах помощи [Украине] на миллиарды долларов. Они охватывают такие ключевые возможности, как артиллерийские боеприпасы, противовоздушная оборона и боевые катера. А также оборудование и запчасти для F-16, дроны и средства разминирования. Ожидается дополнительная поддержка», — рассказал он.

Кроме того, Столтенберг отметил, что сейчас Украина как никогда близка к НАТО, и альянс продолжит поддерживать Киев. Он также подчеркнул, что Украина вступит в НАТО, однако пока неизвестно, когда это произойдет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва даже после начала специальной военной операции стремилась завершить конфликт мирным путем, но Киев не желал решать кризис миром. Он также подчеркнул, что Россия готова к диалогу.

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      Александр Курбатов
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