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14:15, 18 февраля 2024Мир

Путин рассказал о нежелании Киева завершить конфликт

Путин: Украина не захотела завершить конфликт мирным путем

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Даже после начала специальной военной операции (СВО) Россия стремилась завершить конфликт мирным путем, но Киев не желал решать кризис миром. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram-канале журналиста.

«И тогда [после начала СВО] мы стремились к тому, чтобы завершить этот конфликт мирным путем. И в Стамбуле договорились о параметрах этого возможного мирного соглашения (…) Они этого не захотели», — рассказал президент.

Он также подчеркнул, что Россия готова к диалогу.

Ранее в феврале глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в вопросе переговоров с Украиной мяч не на стороне России. Министр подчеркнул, что Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил переговоры с правительством президента России Владимира Путина.

В том же месяце Путин рассказал, что западные страны могли сорвать стамбульские договоренности между Москвой и Киевом из-за того, что надеялись на стратегическое поражение России на поле боя.

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      Даниил Иринин
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