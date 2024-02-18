Путин рассказал о нежелании Киева завершить конфликт

Путин: Украина не захотела завершить конфликт мирным путем

Даже после начала специальной военной операции (СВО) Россия стремилась завершить конфликт мирным путем, но Киев не желал решать кризис миром. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram-канале журналиста.

«И тогда [после начала СВО] мы стремились к тому, чтобы завершить этот конфликт мирным путем. И в Стамбуле договорились о параметрах этого возможного мирного соглашения (…) Они этого не захотели», — рассказал президент.

Он также подчеркнул, что Россия готова к диалогу.

Ранее в феврале глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в вопросе переговоров с Украиной мяч не на стороне России. Министр подчеркнул, что Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил переговоры с правительством президента России Владимира Путина.

В том же месяце Путин рассказал, что западные страны могли сорвать стамбульские договоренности между Москвой и Киевом из-за того, что надеялись на стратегическое поражение России на поле боя.