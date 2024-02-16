Лавров оценил возможность переговоров России с Украиной

Глава МИД РФ Лавров: мяч не на стороне России в вопросе переговоров с Украиной

Мяч не на стороне России в вопросе переговоров с Украиной. Так оценил возможность диалога Москвы и Киева глава МИД РФ Сергей Лавров на научно-практической конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины», цитирует РИА Новости.

Он напомнил, что Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил переговоры с правительством президента России Владимира Путина. «Наш президент неоднократно, когда Запад подобные вопросы ставил, ему [говорил] — вы заставьте, чтобы он отменил этот указ и хотя бы публично об этом сказал. Мяч не на нашей стороне и это все прекрасно понимают», — заявил министр иностранных дел.

Ранее Путин заявил, что страны Запада могли сорвать стамбульские договоренности между Москвой и Киевом из-за того, что надеялись на стратегическое поражение России на фронте. В феврале российский лидер в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону также сказал, что не знает, зачем бывший премьер Великобритании Борис Джонсон уговаривал Украину отказаться от переговоров.