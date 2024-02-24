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19:56, 24 февраля 2024Бывший СССР

Главы МИД Украины и ФРГ прибыли с необъявленным визитом в Одессу

В Одессу с необъявленным визитом прибыли главы МИД Украины и ФРГ Кулеба и Бербок

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Одессу с необъявленным визитом прибыли министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом со ссылкой на агентство DPA пишет ТАСС.

Отмечается, что о планах посещения ими Одессы ничего не сообщалось из соображений безопасности. Сообщается также, что оба дипломата утром в субботу, 24 февраля, прибыли в Берлин из Нью-Йорка, где принимали участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Утром 24 февраля сообщалось о прибытии в Киев премьер-министра Италии Джорджи Мелони, премьера Канады Джастина Трюдо, главы правительства Бельгии Александра де Кроо и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Предполагалось, что своим визитом они планировали выразить солидарность с Украиной.

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