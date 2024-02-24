Четыре западных лидера прибыли в Киев

Премьер-министры Италии, Бельгии, Канады и председатель ЕК прибыли в Киев

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо и председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев, пишет Reuters.

Четыре западных лидера прибыли на поезде из Польши. По данным агентства, этим визитом они намерены выразить солидарность с Украиной.

Ранее сообщалось, что главы стран «Большой семерки» (G7) 24 февраля займутся обсуждением совместного заявления, посвященного дальнейшей поддержке Украины.

Кроме того, 27 государств Евросоюза (ЕС) планируют заключить соглашение о пополнении оборонного фонда ЕС и договориться о совместных закупках боеприпасов для Украины.

21 февраля послы стран ЕС согласовали 13-й пакет санкций против России. Уточнялось, что в санкционный список будут добавлены около 200 юридических и физических лиц.