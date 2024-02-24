Хакеры взломали эфир украинского телеканала и транслировали пророссийские тексты

Хакеры взломали эфир телеканала «Прямой» и транслировали пророссийские тексты

Хакеры взломали эфир украинского телеканала «Прямой» и транслировали бегущей строкой пророссийские тексты. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на публикацию канала.

Журналисты отметили, что атака произошла в 18:33 (19:33 мск). «В онлайн-трансляции "Прямого" на YouTube была "взломана" бегущая информационная строка, в результате чего вместо новостей там стала транслироваться российская пропаганда», — говорится в публикации.

Хакеры разместили тексты с призывами к окончанию конфликта и обвинениями президента Владимира Зеленского и США в уничтожении Украины. В одном из сообщений они написали, что «Авдеевка — только начало в войне до последнего украинца» и потребовали, чтобы Киев ответил за происходящее.

Такие фразы транслировались в эфире телеканала около 20 минут. В настоящее время бегущую строку отключили, специалисты устраняют последствия атаки.

22 февраля стало известно, что российские хакеры из группы RaHDit опубликовали личные данные 2,6 тысячи сотрудников военкоматов Украины.

