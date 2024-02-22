Российские хакеры опубликовали данные тысяч сотрудников украинских военкоматов

Хакеры RaHDIt опубликовали данные 2,6 тысячи сотрудников военкоматов Украины

Российские хакеры из группы RaHDit опубликовали личные данные 2,6 тысячи сотрудников военкоматов Украины. Об этом передает РИА Новости.

Сообщается, что в сети оказались адреса, номера телефонов, паспортные данные, адреса электронной почты, а также ссылки на страницы в соцсетях сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) Украины.

Члены группировки подчеркнули, что выложили данные сотрудников для того, чтобы украинцы знали, от кого им следует прятаться. В RaHDit также заявили, что таким образом надеются помешать планам Украины по мобилизации.

В июле 2023 года сообщалось, что хакеры из RaHDit раскрыли личные данные 1,7 тысячи сотрудников Службы безопасности Украины. Они подчеркнули, что опубликовали данные в ответ на теракт на Крымском мосту.

До этого хакеры обнародовали маршруты кораблей, с которых могли быть запущены катера-дроны для атаки на Крымский мост.

