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10:57, 22 февраля 2024Интернет и СМИ

Российские хакеры опубликовали данные тысяч сотрудников украинских военкоматов

Хакеры RaHDIt опубликовали данные 2,6 тысячи сотрудников военкоматов Украины
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Unsplash

Российские хакеры из группы RaHDit опубликовали личные данные 2,6 тысячи сотрудников военкоматов Украины. Об этом передает РИА Новости.

Сообщается, что в сети оказались адреса, номера телефонов, паспортные данные, адреса электронной почты, а также ссылки на страницы в соцсетях сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) Украины.

Члены группировки подчеркнули, что выложили данные сотрудников для того, чтобы украинцы знали, от кого им следует прятаться. В RaHDit также заявили, что таким образом надеются помешать планам Украины по мобилизации.

В июле 2023 года сообщалось, что хакеры из RaHDit раскрыли личные данные 1,7 тысячи сотрудников Службы безопасности Украины. Они подчеркнули, что опубликовали данные в ответ на теракт на Крымском мосту.

До этого хакеры обнародовали маршруты кораблей, с которых могли быть запущены катера-дроны для атаки на Крымский мост.

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      Мария Большакова
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