Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:20, 20 июля 2023Интернет и СМИ

Хакеры опубликовали маршруты запустивших дроны по Крымскому мосту кораблей

Хакеры RaHDit опубликовали маршруты кораблей, с которых запустили дроны по Крымскому мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Члены хакерской группировки RaHDit обнародовали маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА Новости.

«"Злые русские хакеры" (RaHDit) в ответ на совершенный СБУ теракт, в результате которого был взорван Крымский мост, опубликовали маршруты кораблей, с которых, вероятнее всего, были запущены морские беспилотники со взрывчаткой», — сказали представители группировки.

Из расследования хакеров следует, что в операции по сбросу катеров для атаки на мост могли участвовать танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. За несколько дней до теракта один из них дрейфовал в Черном море в 100 километрах от Новороссийска. Второй дрейфовал южнее. Через некоторое время оба танкера встретились в море.

Согласно версии RaHDit, незадолго до теракта дроны были перегружены с одного танкера на другой. Для управления ими могло использоваться еще одно судно, которое находилось недалеко от Крымского моста.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Девочка погибла из-за атаки беспилотника на Крым. Что происходило на полуострове последние несколько дней?

    Сын Сергея Зверева рассказал о работе на стройке

    Власти Днепропетровской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

    В Роспотребнадзоре перечислили правила сбора и хранения грибов

    Подросток заступился за младшего брата и жестоко избил 41-летнего россиянина

    Обстрел граничащего с Украиной российского региона сняли на видео

    Хакеры опубликовали маршруты запустивших дроны по Крымскому мосту кораблей

    Большинство американцев не поддержали отправку кассетных боеприпасов на Украину

    Сотрудникам ЦИК запретят использовать iPhone

    В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости