Российские хакеры раскрыли личные данные еще 1,7 тысячи сотрудников СБУ

Хакеры RaHDit опубликовали данные 1,7 тыс. сотрудников СБУ и 2 тыс. военных ВМФ Украины

Российские хакеры из группировки RaHDit раскрыли личные данные еще 1,7 тысячи сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Представители группировки рассказали, что персональная информация сотрудников СБУ была опубликована в ответ на теракт на Крымском мосту.

Также хакеры выложили личные данные участников волонтерской организации, которая собирала донаты на морские дроны для Украины, и двух тысяч военных Военно-морского флота (ВМФ) Украины.

Помимо этого, группировка RaHDit обнародовала маршруты кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту. Из расследования хакеров следует, что в операции по сбросу катеров для атаки могли участвовать танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Уточнялось, что за несколько дней до теракта один из них находился в Черном море в 100 километрах от Новороссийска, второй дрейфовал южнее.

Теракт на Крымском мосту произошел рано утром 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, атаку на объект совершили два украинских беспилотных надводных аппарата.

В декабре 2022 года сообщалось, что члены RaHDit опубликовали данные более 70 украинских солдат и офицеров «кибервойск». Перед этим российские хакеры выложили личные данные 400 курсантов и преподавателей Академии СБУ.