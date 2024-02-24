Назаров: от ВСУ требовали стратегических планов без стратегических ресурсов

Власти требовали от Вооруженных сил Украины (ВСУ) «дорожную карту» победы, не сообщая им о количестве людей, боеприпасов и резервов, которые потребуются для выполнения любого плана. Об этом заявил советник бывшего главнокомандующего ВСУ, генерал Виктор Назаров в интервью The New York Times (NYT).

«Этого, к сожалению, не поняло или не захотело понять наше политическое руководство, когда требовало от военных стратегических планов без стратегических резервов и ресурсов», — рассказал он.

Назаров также отметил, что украинская армия была обеспокоена подобными требованиями Киева. При этом генерал подчеркнул, что разногласия не должны заслонять тот факт, что военное и гражданское руководство имеют цель победить в конфликте.

Ранее журналисты NYT со ссылкой на командующего объединенными силами НАТО в Европе, американского генерала Кристофера Каволи сообщили, что Украина может предпринять повторную попытку контрнаступления в 2025 году. При этом, лучшим результатом для Киева называют значительную заморозку конфликта.