Маск высказался о праве премьера Нидерландов на соглашение с Киевом

Маск: Рютте не имеет права подписывать договор о помощи Нидерландов Украине

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что уходящий с должности премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не имеет юридического права подписывать с Украиной договор о безопасности, предусматривающий военную и финансовую поддержку на десять лет. Об этом он написал в соцсети Х.

Бизнесмен высказался в ответ на сообщение политического комментатора Эвы Влардингербрук о соглашении Амстердама с Киевом о военной помощи на десять лет. По ее мнению, «мнение голландского народа» об этом решении не спросили.

«Не похоже, что у него есть юридические полномочия это делать», — написал Маск.

К разработке соглашения приступили после июльского саммита НАТО, который проходил в 2023 году в Вильнюсе. Точная дата подписания договоренности не называется, однако известно, что ее хотят заключить в ближайшее время. По словам исполняющего обязанности министра иностранных дел страны Ханке Брюинс Слот, документ является подтверждением того, что поддержка Украины будет продолжена.