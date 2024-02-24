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05:04, 24 февраля 2024Мир

Маск высказался о праве премьера Нидерландов на соглашение с Киевом

Маск: Рютте не имеет права подписывать договор о помощи Нидерландов Украине
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Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что уходящий с должности премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не имеет юридического права подписывать с Украиной договор о безопасности, предусматривающий военную и финансовую поддержку на десять лет. Об этом он написал в соцсети Х.

Бизнесмен высказался в ответ на сообщение политического комментатора Эвы Влардингербрук о соглашении Амстердама с Киевом о военной помощи на десять лет. По ее мнению, «мнение голландского народа» об этом решении не спросили.

«Не похоже, что у него есть юридические полномочия это делать», — написал Маск.

К разработке соглашения приступили после июльского саммита НАТО, который проходил в 2023 году в Вильнюсе. Точная дата подписания договоренности не называется, однако известно, что ее хотят заключить в ближайшее время. По словам исполняющего обязанности министра иностранных дел страны Ханке Брюинс Слот, документ является подтверждением того, что поддержка Украины будет продолжена.

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      Марина Совина
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