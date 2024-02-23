МИД Нидерландов: страна подпишет с Украиной соглашение по безопасности на 10 лет

Нидерланды и Украина подпишут соглашение по безопасности сроком на десять лет. Об этом в пятницу сообщил МИД Нидерландов.

К разработке соглашения приступили после июльского саммита НАТО, который проходил в 2023 году в Вильнюсе, уточнили в министерстве королевства. Документ предполагает военную поддержку (как в длительной, так и в среднесрочной перспективе), сотрудничество в области ОПК, увеличение устойчивости Киева перед хакерскими атаками.

Помимо прочего, страны намерены увеличивать совместимость между армией Украины и войсками НАТО, а также продолжать воздействовать на Россию санкциями.

Точная дата подписания договоренности не называется, однако известно, что ее хотят заключить в ближайшее время. По словам исполняющего обязанности министра иностранных дел страны Ханке Брюинс Слот, документ является подтверждением того, что поддержка Украины будет продолжена.

Ранее Евросоюз (ЕС) опубликовал новый список россиян, попавших под санкции. Ограничительные меры были введены в отношении председателя парламента ДНР Артема Жоги и российских губернаторов, среди которых оказались главы Тульской, Рязанской, Пензенской и Белгородской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.