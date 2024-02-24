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00:23, 24 февраля 2024Россия

Минобороны подтвердило уничтожение беспилотника ВСУ над Тульской областью

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили дрон ВСУ над Тульской областью

Фото: Власов Сергей / Global Look Press

В Минобороны РФ подтвердили, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит над территорией Тульской области 23 февраля. Об этом заявили в пресс-службе министерства в Telegram.

«Около 23.15 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указано в сообщении. Уточняется, что беспилотник был ликвидирован дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее о сбитом над Тульской областью дроне сообщили в пресс-службе министерства региональной безопасности. По предварительной информации, разрушений инфраструктуры нет, в ходе происшествия никто не пострадал.

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      Александра Синицына
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