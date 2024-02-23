Украинский беспилотник сбит над Тульской областью
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) 23 февраля сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Тульской областью. Об этом сообщили в пресс-службе министерства региональной безопасности области в соцсети «ВКонтакте».
«По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет», — добавили в пресс-службе. Экстренные службы отреагировали на происшествие.
Ранее 23 февраля Минобороны РФ сообщили о сбитом украинском беспилотнике над Белгородской областью. Попытка атаки была пресечена около 21.30 по московскому времени.
Также о беспилотнике противника в Брянской области сообщал губернатор региона Александр Богомаз, по дрону отработала система ПВО. В результате инцидента никто не пострадал.