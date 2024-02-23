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23:57, 23 февраля 2024Россия

Украинский беспилотник сбит над Тульской областью

Министерство безопасности: система ПВО сбила БПЛА над Тульской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) 23 февраля сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Тульской областью. Об этом сообщили в пресс-службе министерства региональной безопасности области в соцсети «ВКонтакте».

«По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет», — добавили в пресс-службе. Экстренные службы отреагировали на происшествие.

Ранее 23 февраля Минобороны РФ сообщили о сбитом украинском беспилотнике над Белгородской областью. Попытка атаки была пресечена около 21.30 по московскому времени.

Также о беспилотнике противника в Брянской области сообщал губернатор региона Александр Богомаз, по дрону отработала система ПВО. В результате инцидента никто не пострадал.

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      Александра Синицына
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