Украинский беспилотник сбит над Тульской областью

Министерство безопасности: система ПВО сбила БПЛА над Тульской областью

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) 23 февраля сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Тульской областью. Об этом сообщили в пресс-службе министерства региональной безопасности области в соцсети «ВКонтакте».

«По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет», — добавили в пресс-службе. Экстренные службы отреагировали на происшествие.

Ранее 23 февраля Минобороны РФ сообщили о сбитом украинском беспилотнике над Белгородской областью. Попытка атаки была пресечена около 21.30 по московскому времени.

Также о беспилотнике противника в Брянской области сообщал губернатор региона Александр Богомаз, по дрону отработала система ПВО. В результате инцидента никто не пострадал.