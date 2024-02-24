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14:16, 24 февраля 2024Среда обитания

Москвичам пообещали теплую погоду до начала марта

Синоптик Цыганков рассказал о теплой погоде в Москве в конце февраля

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Конец февраля в Москве и области будет теплым, пообещал заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. О погоде в столице до начала весны он рассказал в беседе с RT.

По словам Цыганкова, теплая погода связана с мощным циклоном, в теплом секторе которого регион находится третий день и будет оставаться до 1 марта. «До вторника будет облачная погода, с небольшими осадками, в среду и четверг — переменная облачность, без осадков», — рассказал он, добавив, что 25 и 26 февраля столбики термометров будут держаться на уровне нуля — плюс двух градусов.

В ночь на 28 февраля, продолжил синоптик, давление будет расти, ночью температура может упасть до минус восьми градусов. При этом днем в среду и четверг она составит от минус одного до плюс четырех градусов, а в пятницу, 1 марта — от нуля до плюс пяти градусов. «Вполне теплая, мартовская погода», — заключил Цыганков.

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О том, что 22 февраля в Москве началась оттепель, сообщал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Температура в этот день оказалась выше климатической нормы на 2-3 градуса, отметил синоптик.

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      Александра Лисица
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